RITORNA, CURATO DA STEFANO CAZZATO, UN LIBRO SEMPRE CARO A TUTTI QUELLI CAPACI DI GUARDARE AD UN FUTURO RIVOLUZIONARIO: “La città del sole” DI TOMMASO CAMPANELLA

Nota stampa dell’editore (nella nostra foto, il ritratto de filosofo realizzato nel 1638 da Francesco Cozza) ______________

La città del Sole torna a splendere. Il libro è introdotto e curato dal salentino Stefano Cazzato.

Perché ripubblicare un libro del Seicento come La città del Sole? Cosa è in grado di dire a noi contemporanei un dialogo poetico scritto da un frate domenicano, inviso all’inquisizione, ai dominatori spagnoli, al potere?

Basterebbe questo – tenere in vita un pensiero controcorrente, utopico e divergente – per giustificare la ristampa del classico di Tommaso Campanella.

La città è la testimonianza che si può continuare a pensare liberamente e criticamente in un’epoca di oppressione e di sofferenza, anzi che proprio in un’epoca così è più necessario farlo se si vuole sperare in un mondo migliore e più giusto.

Campanella, dal carcere dove è stato rinchiuso per la sua attività politica, dalla cella in cui scrive il suo libro, dal buio e dal silenzio cui è stata ingiustamente condannato, insegna che la responsabilità verso il presente non può essere dissociata dalla luce del futuro. La sua è un’opera nel contempo politica, etica ed escatologica: qualcosa di bello potrà sempre accadere, se non oggi, domani.

L’edizione di Isolario, curata e introdotta dallo scrittore salentino Stefano Cazzato, si segnala per un prezioso saggio del fisico Alfredo Imbellone sulla scienza moderna, di un apparato di note, una biografia filosofica, un’aggiornata bibliografia di e su Campanella e un’ampia sinossi, che ricostruisce i nodi del dialogo poetico, consentendo anche ai non addetti ai lavori un facile accesso alla lettura.

Tommaso Campanella, La città del Sole, introduzione e cura di Stefano Cazzato, con un saggio di Alfredo Imbellone, Isolario edizioni, Alzano Lombardo (BG), aprile 2026, pp.120, euro 10.50

Docente di filosofia e saggista, Stefano Cazzato (che è nato a Lecce e insegna Roma) collabora con articoli a diverse riviste, su cui cura anche rubriche di recensioni librarie, ed è autore di raccolte di aforismi e saggi filosofici tra cui Dialogo con Platone (Armando 2010), Una Storia platonica (Ladolfi 2017), Il racconto del Timeo (Ladolfi 2019), Il divino Platone (Moretti&Vitali 2022), Gli amanti (Il Convivio, 2025).

Ha ottenuto premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali tra cui: Giglio blu (Firenze), San Domenichino (Marina di Massa), Vivi la realtà (Milano), Città di Sarzana, Il Sigillo di Dante (La Spezia), Città del Galateo (Galatone-Milano), Shakespeare (Rimini), Maria Dicorato (Milano), Seneca (Bari), Il Convivio (Alzano Lombardo, Bg).

Category: Cultura, Libri