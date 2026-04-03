GALATINA, FIGLIO 42ENNE ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI ALLA MADRE ANZIANA

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Un uomo di 42 anni di Galatina è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti, violenze e minacce nei confronti della madre 73enne convivente. L’operazione è scattata a seguito di una denuncia della donna, che ha raccontato agli agenti del Commissariato locale una situazione familiare ormai insostenibile da anni.

Secondo quanto ricostruito, le aggressioni del figlio, sia fisiche che psicologiche, erano spesso scatenate dalle continue richieste di denaro, impossibili da soddisfare per la madre. Le minacce, talvolta accompagnate dall’uso di armi bianche, avevano costretto l’anziana a rifugiarsi presso parenti per timore per la propria incolumità.

Il 42enne era già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per reati simili. La gravità dei comportamenti è stata confermata anche dal fratello della vittima, le cui dichiarazioni hanno contribuito a ricostruire l’escalation di violenza.

Vista la pericolosità e il rischio di reiterazione, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, ordinando la custodia in carcere. Dopo le formalità, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce.

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