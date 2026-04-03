MAXI FRODE SUI BONUS EDILIZI: SEQUESTRI PER OLTRE 10 MILIONI DI EURO

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Operazione della Guardia di Finanza contro una presunta frode milionaria nel settore dei bonus edilizi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Nola, con successiva convalida del Gip, sono stati sequestrati beni per oltre 10,5 milioni di euro nei confronti di sette persone e tre società, ritenute coinvolte in un articolato sistema illecito.

L’inchiesta, condotta dai militari della Compagnia di Casalnuovo, ha preso avvio dalle denunce presentate da circa cento residenti di due complessi condominiali nell’area di Napoli. I cittadini avevano segnalato anomalie nei propri cassetti fiscali, dove risultavano crediti ceduti alle imprese esecutrici per lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico mai completati o realizzati solo in parte.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebbero utilizzato documentazione falsa per attestare interventi edilizi inesistenti o irregolari, generando crediti fiscali fittizi per oltre 10 milioni di euro. Tali crediti sarebbero poi stati ceduti a terzi a prezzi vantaggiosi, alimentando un circuito illecito con il presunto coinvolgimento di tecnici e consulenti.

Il provvedimento ha consentito di bloccare circa 3 milioni di euro di crediti ancora presenti nei cassetti fiscali, evitando ulteriori passaggi. Contestualmente sono finiti sotto sequestro più di 30 immobili tra le province di Napoli e Taranto, nove auto, quote societarie in 14 aziende per circa mezzo milione di euro e diversi rapporti finanziari.

Nel corso delle perquisizioni, eseguite anche con l’ausilio delle unità cinofile, sono stati rinvenuti e sequestrati 80 mila euro in contanti nelle abitazioni di due indagati.

L’indagine si estende su più regioni — Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte e Toscana — a conferma della portata nazionale del presunto sistema fraudolento. La misura resta cautelare e potrà essere impugnata dagli indagati nelle sedi competenti.

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