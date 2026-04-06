UOMO DI MATINO MORTO AL VOLANTE

(Rdl) ___________________ Ieri sera, domenica 5 aprile, Pasqua, un uomo di 51 anni di Matino, del quale al momento non sono state rese note le generalità, è morto mentre era al volante di una Audi 4 nei pressi del suo paese. L’ auto è finita contro un segnale stradale prima e in un’aiuola ai margini della strada poi. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente ne ha perso i controllo a causa di un malore improvviso. I sanitari del 118 accorsi sul posto dopo l’allarme dato dagli automobilisti di passaggio, hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare. Sull’accaduto, sono in corso indagini dei Carabinieri.

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