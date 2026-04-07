CHIUSE PER FRANA LA LINEA FERROVIARIA E L’AUTOSTRADA ADRIATICA, DIFFICILE ARRIVARE IN SALENTO E ANDARE AL NORD

(Rdl) __________________ Comunicato stampa di Rete Ferroviaria Italiana _________________

Termoli, 7 aprile 2026. La circolazione ferroviaria tra Pescara e Foggia è sospesa dalle 12.30 tra Montenero e Termoli per un movimento franoso in località Petacciato.

Sul posto sono presenti i tecnici di RFI. In arrivo anche i geologi per monitorare lo stato della frana. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale con deviazioni di percorso via Caserta – Foggia.

Seguiranno aggiornamenti. ________________

E’ stata chiusa in entrambe le direzioni anche l’autostrada A14 nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli.

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E’ successo che si è riattivata la frana di Petacciato, infatti, uno dei movimenti franosi più estesi d’Europa, noto tempo e per questo costantemente monitorato.

Proprio i sensori posti in zona hanno fatto scattare l’allarme. ________________

Treni fermati, soppressi, o deviati attraverso lunghi percorsi alternativi, auto in coda, o deviate anch’esse per altri itinerari, prima di poter rientrare in autostrada: i disagi sono pesantissimi, sia per la circolazione ferroviaria, sia per quella stradale.

Category: Cronaca