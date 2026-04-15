DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 15 APRILE 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 15 aprile 2026.

San Damiano.

Il nostro amico Roberto Gennaio, tecnico dell’Arpa Puglia, compie 60 anni: buon compleanno!

E festeggia oggi il suo compleanno la nostra amica Nadia Carecci che ne compie 49: un affettuoso augurio da parte di tutti noi!

15 aprile 1632: Guerra dei Trent’anni, uno dei tanti conflitti che per secoli sconvolsero nel sangue il nostro continente: battaglia di Rain; le forze svedesi guidate da Gustavo Adolfo sconfiggono l’esercito tedesco del Sacro Romano Impero.

15 aprile 2010 – Islanda: dopo tanto tempo si risveglia il vulcano Eyjafjallajökull, una nube di ceneri copre buona parte della superficie europea, provocando per quattro giorni di fila la chiusura di tutti gli aeroporti di Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Belgio, Francia, Germania, Svizzera, Svezia, Polonia, Estonia, Lettonia, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, Romania e Italia settentrionale.

Il proverbio salentino di oggi è: CHIU’ PICCA SIMU E CHIU’ MUTU NI SENTIMU

Meno siamo e di più ci sentiamo.

Più che l’ovvio significato che quando si è in pochi è più facile comunicare, crediamo che il proverbio stia a significare, che quando si è in pochi a dover condurre un’impresa, ognuno è costretto a farsi carico di maggiori responsabilità, rispetto a quando si è in tanti e ognuno pensa do poter delegare agli altri.

Chissà se Renzo Arbore quando scrisse la canzone “Meno siamo e meglio stiamo”, pensava a questo proverbio.

Category: Costume e società