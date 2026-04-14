L’EQUILIBRISMO DEL CORAGGIO: PERCHÉ GIORGIA MELONI HA VINTO LA SFIDA TRA TRUMP E IL PAPA

Melcore Valerio_______In un panorama internazionale che sembra aver smarrito la grammatica della diplomazia a favore dell’urlo social, Giorgia Meloni ha appena dato una lezione di realismo politico e coerenza nazionale. La gestione della “collisione frontale” tra la Casa Bianca di Donald Trump e il Soglio di Pietro di Papa Leone XIV non era solo una trappola diplomatica, era un potenziale campo minato per l’identità stessa della destra italiana. Eppure, la Premier ne è uscita con una statura rafforzata, dimostrando che la fedeltà ai propri valori non è negoziabile, nemmeno davanti all’alleato più potente del mondo.

Mentre molti osservatori scommettevano su un silenzio ossequioso di Palazzo Chigi nei confronti di Washington, Meloni ha scelto la strada più difficile: la verità istituzionale. Definire “inaccettabili” le parole di Trump contro il Pontefice non è stato un atto di lesa maestà atlantica, ma un atto di sovranismo autentico.

La Premier ha ricordato al mondo e a un Trump abituato a una logica puramente transazionale che l’Italia non è una succursale ideologica, ma una nazione con una propria profondità storica e spirituale. Difendere il Papa non significa solo difendere una guida religiosa, ma proteggere l’integrità culturale di un Paese che nel Cattolicesimo affonda le sue radici più profonde.

Il valore aggiunto dell’operazione Meloni risiede nella coerenza. Per anni ha costruito il suo consenso sul binomio “Dio e Patria”. Cedere all’insulto di un leader straniero verso il Capo della Chiesa per mero calcolo politico sarebbe stato un tradimento della sua base e della sua storia. Invece, con una fermezza pacata ma risoluta, ha ribadito che il diritto del Papa di invocare la pace è sacro, specialmente in un momento in cui i venti di guerra in Medio Oriente e Sudamerica si fanno più gelidi.

Ciò che colpisce è la capacità di Meloni di restare “atlantista nei fatti” senza diventare “trumpiana nei modi”. Ha saputo distinguere tra l’alleanza strategica con gli Stati Uniti, pilastro della nostra sicurezza e l’adesione acritica a una retorica aggressiva che rischia di destabilizzare gli equilibri globali.

Il suo “No” alle critiche di Trump verso il Pontefice non è un segno di debolezza, come vorrebbe far credere il tycoon, ma il segno di una leadership matura. Meloni ha capito che l’Italia conta di più a Washington se è capace di dire dei “No” quando in gioco c’è la dignità nazionale o la stabilità morale dell’Occidente.

In conclusione Giorgia Meloni ha dimostrato che si può essere alleati senza essere sudditi. In questa diatriba, non ha solo difeso Papa Leone XIV, ha difeso l’autonomia dell’Europa e il diritto della politica di non essere schiava dell’istinto bellicoso. In un mondo che corre verso la polarizzazione estrema, l’Italia di Meloni si candida a essere l’ago della bilancia, ferma con gli alleati, ma devota solo ai propri principi.

Oggi, la “ragazza della Garbatella” si è seduta al tavolo dei grandi e ha ricordato a tutti che la vera forza non sta nel colpire chi invoca la pace, ma nel saper stare dalla parte giusta della storia, anche quando costa caro.

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