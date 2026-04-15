ESEGUITE DALLA POLIZIA DUE MISURE DETENTIVE TRA NARDO’ E GALLIPOLI

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Operazione della Polizia di Stato nel Salento, dove nella giornata di ieri sono stati eseguiti due distinti provvedimenti restrittivi nei confronti di un 23enne di Nardò e di un 66enne residente a Gallipoli.

Nel dettaglio, a Nardò gli agenti del locale Commissariato hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso a seguito di una condanna definitiva. Il giovane è stato riconosciuto colpevole di rapina aggravata in concorso e porto illecito di oggetti atti ad offendere, per fatti avvenuti tra febbraio e maggio del 2022. Il 23enne, che al momento si trovava già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato prelevato e condotto presso la casa circondariale di Lecce, dove dovrà scontare la pena residua fino a settembre 2027.

A Gallipoli, invece, i poliziotti del Commissariato cittadino hanno eseguito un ordine di carcerazione disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce nei confronti di un 66enne. L’uomo dovrà scontare una pena di quattro mesi per occupazione abusiva, reato risalente al 2017. Per lui è stata disposta la detenzione domiciliare.

Il 66enne era già noto alle forze dell’ordine: nel 2023 era stato arrestato in flagranza per un episodio analogo, dopo essersi introdotto senza autorizzazione in un’abitazione del centro, aggredendo la persona presente all’interno.

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