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INCIDENTE STRADALE MORTALE A LIZZANO

| 15 Aprile 2026 | 0 Comments

(Rdl) __________________ Questa mattina all’alba c’è stato un incidente stradale mortale a Lizzano. La vittima è Alessandro Rizzo, 46 anni, agricoltore. Per cause ancora da accertare, il trattore che guidava si è scontrato con un’auto lungo la provinciale nei pressi del paese.

Limpatto è stato violento e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate: è morto prima dell’arrivo dei soccorritori del 118.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.


   

Category: Cronaca

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