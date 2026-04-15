INCIDENTE STRADALE MORTALE A LIZZANO
(Rdl) __________________ Questa mattina all’alba c’è stato un incidente stradale mortale a Lizzano. La vittima è Alessandro Rizzo, 46 anni, agricoltore. Per cause ancora da accertare, il trattore che guidava si è scontrato con un’auto lungo la provinciale nei pressi del paese.
L‘impatto è stato violento e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate: è morto prima dell’arrivo dei soccorritori del 118.
Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.
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