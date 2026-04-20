BRINDISI, LA GUARDIA DI FINANZA SCOPRE SEQUESTRATE DUE SERRE CLANDESTINE
Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi _________________
Continua, senza sosta, l’attività delle fiamme gialle brindisine finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.
Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, procedevano alla perquisizione d’iniziativa di un appartamento nel centro di Brindisi.
L’attività permetteva di appurare come il predetto immobile fosse stato adibito, dal giovane occupante, alla coltivazione indoor di marijuana, venendo rinvenute e sottoposte a sequestro: n. 10 piante di cannabis di circa 1 mt., all’interno di altrettanti vasi; n. 3 blister contenenti 19 semi di canapa; n. 16 barattoli contenenti infiorescenze di marijuana; n. 2 serre portatili; n. 7 ventilatori, 3 deumidificatori, n. 1 irrigatore, n. 6 termoigrometri, n. 14 bottiglie di concime liquido per canapa; raccordi di areazione, vasi, terriccio e ulteriori materiali necessari per la coltivazione della sostanza stupefacente.
L’esito della perquisizione veniva immediatamente relazionata al Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi che coordinava le attività; il giovane veniva deferito alla stessa A.G. per “produzione e traffico” di sostanze stupefacenti.
La responsabilità dell’indagato, tuttavia, sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile. Nei confronti dello stesso vige, infatti, la presunzione di innocenza che l’articolo 27 della Costituzione garantisce ai cittadini fino a sentenza definitiva.
L’attività di servizio testimonia il costante presidio esercitato dalla Guardia di Finanza di Brindisi sul territorio – nel solco delle puntuali indicazioni del Prefetto, S.E. Guido Aprea e dell’Autorità Giudiziaria – a salvaguardia dell’ordine pubblico e a contrasto dei fenomeni connotati da forte pericolosità sociale.
Nulla osta A.G.: concesso
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