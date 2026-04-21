DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 21 APRILE 2026
Buongiorno!
Oggi è martedì 21 aprile 2026
Sant’ Anselmo.
Auguri al nostro amico Vito Maiorano, che a Copertino oggi festeggia il suo compleanno.
Auguri al nostro amico Marco Santoro Verri, che a Melendugno compie 54 anni.
E buon compleanno a Lecce al collega giornalista e nostro amico Francesco Buja, che ne fa 51.
753 a.C. – Natale di Roma: secondo la leggenda, in questo giorno Romolo fonda la città di Roma.
Festa nazionale italiana istituita nel 1924, e abolita nel 1945, tranne che nel comune di Roma.
Il Natale di Roma, anticamente detto Dies Romana e conosciuto anche con il nome di Romaia, è una festività laica legata alla fondazione della città di Roma, festeggiata il 21 aprile. Secondo la leggenda, narrata anche da Varrone, Romolo avrebbe infatti fondato la città di Roma il 21 aprile del 753 a.C. e questa data si deve ai calcoli astrologici del suo amico Lucio Taruzio.
Da questo anno in poi derivava la cronologia romana, definita infatti con la locuzione latina Ab Urbe condita, ovvero “dalla fondazione della Città”, che contava gli anni a partire da tale presunta fondazione.
Proverbio salentino: PRIMA TE CHIANGU E POI TE CANGIU
Prima ti piango e poi ti cambio. Si dice dell’amico che tradisce.
Category: Costume e società
grazie per gli auguri. francesco buja
grazie per gli auguri. francesco buja