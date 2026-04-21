LA POLIZIA RITROVA UOMO SCOMPARSO NELLE CAMPAGNE DI FRIGOLE

Report della Questura di Lecce ______________

Ritrovato nelle campagne di Frigole l’uomo scomparso: decisivo l’intervento della Polizia di Stato

​Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che ha visto protagonista un uomo scomparso nel pomeriggio dello scorso 15 aprile. Grazie al tempestivo intervento e alla determinazione degli agenti delle Volanti della Questura di Lecce, l’uomo è stato rintracciato e messo in salvo dopo ore di ricerche in un’area difficoltosa da perlustrare.

​L’allarme è scattato quando un cittadino si è presentato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vito Fazzi” per denunciare l’allontanamento del fratello che qualche ora prima era apparso in forte stato di agitazione, accendendo una lite tra i due dopo la quale si era dileguato.

​I poliziotti, seguendo le indicazioni e analizzando i segnali telefonici, hanno esteso le ricerche nelle campagne circostanti, fino a individuare alcune orme che conducevano all’interno della vegetazione.

​Il punto di svolta nelle ricerche è giunto grazie alla collaborazione di un vicino di casa, il quale ha riferito di aver accompagnato l’uomo in una zona rurale tra Lecce e la marina di Frigole. Incrociando queste informazioni con l’analisi dei segnali telefonici, i poliziotti hanno concentrato le operazioni nelle campagne circostanti.

​Dopo aver individuato alcune tracce all’interno della fitta vegetazione, gli agenti si sono addentrati nella macchia mediterranea. Nonostante le difficoltà del terreno, i richiami degli operatori hanno ottenuto risposta: una voce flebile ha guidato i poliziotti fino a un groviglio di rovi dove l’uomo si era nascosto, rannicchiato e in evidente stato confusionale.

​Il salvataggio e il ricongiungimento sono avvenuti attraverso una paziente opera di persuasione e rassicurazione e gli agenti sono riusciti a stabilire un contatto con il malcapitato, convincendolo a uscire dal nascondiglio. Una volta raggiunto in sicurezza, l’uomo è stato assistito e idratato in attesa del personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasferimento in ospedale per i necessari accertamenti.

​L’intervento si è concluso con il ricongiungimento dei due fratelli.

​”L’esito positivo di questa attività – sottolinea il Questore Giampietro Lionetti – evidenzia ancora una volta come la sinergia tra le segnalazioni dei cittadini e la rapidità d’azione della Polizia di Stato sia fondamentale per la salvaguardia della vita umana.”

Lecce, 21 aprile 2026

Category: Cronaca