PUGLIA, L’AZZARDO ONLINE PESA SUL BILANCIO FAMILIARE PIU’ CHE AL NORD

I dati dell’ultimo Bollettino pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze parlano chiaro. E tracciano un profilo del gioco d’azzardo in Italia che non lascia spazio a dubbi: il baricentro dell’intrattenimento con vincita in denaro si è ormai spostato definitivamente dalle sale fisiche agli schermi degli smartphone.

Tra il 2023 e il 2025, come riporta la grafica realizzata dai colleghi di Slot Mania, la raccolta complessiva derivante dagli apparecchi da intrattenimento ha subito una contrazione netta di 2,1 miliardi di euro, scendendo dai 33,7 miliardi del 2023 ai 31,5 miliardi stimati per l’anno in corso. Un vero e proprio ridimensionamento del settore “terrestre”, che non indica affatto uno scollamento tra italiani e filiera del gioco, quanto piuttosto una migrazione verso il comparto online, diventato estremamente competitivo grazie a una disponibilità totale in ogni momento del giorno e dell’anno.

Mentre il gioco fisico deve fare i conti con restrizioni territoriali sempre più stringenti e un’offerta tecnologica che fatica a rinnovarsi, il digitale, trainato da casinò online e scommesse sportive, ha assorbito le quote di mercato lasciate scoperte dalle slot tradizionali. Il risultato è un calo del gettito fiscale per lo Stato, sceso del 7,4% in due anni, ma soprattutto un indebolimento del presidio di legalità che le sale fisiche hanno storicamente garantito sul territorio.

In questo scenario nazionale, il Sud Italia e la Puglia presentano indicatori specifici riguardo alla diffusione del comparto digitale. La seconda edizione del report “Non così piccoli” ha analizzato la distribuzione del gioco online nei centri con popolazione ridotta, evidenziando una concentrazione significativa nei piccoli comuni. Un caso rilevante è quello di Nociglia, in provincia di Lecce, dove nel 2024 la raccolta pro capite sulla rete ha raggiunto i 10.165 euro. Un valore che posiziona il centro salentino al quarto posto nella graduatoria nazionale per volumi di gioco online, preceduto da località a forte vocazione turistica come Capri, Ischia e Mairano. Sotto il profilo dell’impatto economico, poi, l’analisi si sposta sul rapporto tra le perdite nette e il reddito disponibile delle famiglie. In Puglia, a fronte di un reddito complessivo di quasi 68 miliardi di euro, le perdite nel gioco online si attestano a circa 383 milioni di euro, determinando un’incidenza dello 0,57%. Questo dato colloca la regione al quarto posto in Italia per peso economico del gioco online sul bilancio familiare, a pari merito con la Basilicata. Il confronto nazionale mostra uno scostamento rispetto alle regioni del Centro-Nord: l’incidenza rilevata in Puglia risulta infatti superiore a quella di territori come il Veneto (0,21%) o l’Emilia-Romagna (0,20%), confermando una correlazione tra la contrazione del reddito disponibile e la maggiore incidenza statistica delle giocate.

Di fronte a questi dati appare evidente come la filiera legale non possa arretrare, anzi: è fondamentale instaurare un rapporto di fiducia con il pubblico e favorire lo sviluppo di stili di gioco responsabili, equi e sicuri. Perché il rischio è che la crisi del gioco pubblico terrestre lasci spazio a dinamiche meno controllabili, dove fattori sociali e talvolta criminali si intrecciano alla facilità di accesso tecnologico. In assenza di un riordino normativo organico e di politiche capaci di bilanciare innovazione e tutela, la Puglia e il resto del Mezzogiorno rischiano di pagare il prezzo più alto di questa transizione, con un drenaggio di risorse che sottrae ossigeno all’economia reale delle famiglie.

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