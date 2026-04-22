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DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 22 APRILE 2026

| 22 Aprile 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è mercoledì  22 aprile 2026.

San Leonida.

A Calimera, festeggia il suo compleanno il nostro amico Gianluca Maggiore, tanti auguri!

A Veglie, il nostro amico Cosimo Fema, tanti auguri!

E a Brindisi, lo festeggia Adriana Cerriku, tanti auguri!

Oggi è La Giornata della Terra, a difesa dell’ambiente e per la salvaguardia del nostro pianeta, nella ricerca dell’equilibrio con tutta la natura.

Venne indetta dalle Nazioni Unite nel 1970.

Triste ricorrenza. Come oggi cento e undici anni fa, nel 1915, nella Prima guerra mondiale, a Ypres, in Belgio durante la Seconda Battaglia di Ypres le truppe tedesche fanno ricorso all’iprite, un gas tossico, causando alle truppe inglesi cinquemila morti e diecimila intossicati: è la prima volta che vengono impiegate le armi chimiche.

Proverbio salentino: SPUBBRECANU OGNE COSA LU MIERU E LA RAGGIA, AI VOGLIA POI TTE PIENTI E CU DICI MANNAGGIA
Rendono ogni cosa di pubblico dominio il vino e la rabbia, ed è inutile poi pentirsi e dispiacersi.
Il vino e lo sdegno rendono pubblico ogni tuo progetto, e tutto quanto dovresti tenerti per te.

Category: Costume e società

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