CASALABATE, LA GUARDIA DI FINANZA SCOPRE LAVORATORI IN NERO

Report del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari ________________

I finanzieri della Sezione Operativa Navale di Otranto coordinati dal Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, hanno avviato una serie di controlli finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

L’accesso ispettivo delle Fiamme Gialle in due esercizi pubblici della marina di Casalabate, entrambi esercenti l’attività di ristorazione, ha consentito di identificare un totale di 17 lavoratori intenti a prestare la propria opera alle dipendenze delle società “controllate”, accertando otto lavoratori “in nero” e altri tre in una condizione di “lavoro irregolare”.

Le gravi inadempienze riscontrate nella gestione del personale, con una quota di lavoratori irregolari superiore al 10% della forza lavoro, hanno reso necessaria la proposta di sospensione delle attività. Le conseguenti violazioni amministrative hanno determinato sanzioni a carico dei datori di lavoro per importi compresi tra 16.000 e 94.000 euro.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli avviato dalla Guardia di Finanza in quanto il sommerso pregiudica gli equilibri economici e finanziari del Paese, essendo orientato alla riduzione illegale dei costi di “struttura” (fiscali, organizzativi e del lavoro) per massimizzare i profitti e ottenere vantaggi competitivi impropri.

Nulla osta A.G.: non necessario

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