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LATITANTE SICILIANO ARRESTATO A LECCE

| 30 Aprile 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________ Oggi i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato a Lecce, dove si era rifugiato, un giovane di 23 anni ricercato dalla Procura della Repubblica di Enna, perché accusato di essere autore della violenta aggressione, avvenuta il 3 dicembre scorso a Catenanuova, in provincia di Enna, costata la vita a un 57enne, Salvatore De Luca, 57 anni, morto dodici giorni dopo nell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era ricoverato per le gravi ferite riportate.


 

Category: Cronaca

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