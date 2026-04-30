LATITANTE SICILIANO ARRESTATO A LECCE
(Rdl) _________________ Oggi i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato a Lecce, dove si era rifugiato, un giovane di 23 anni ricercato dalla Procura della Repubblica di Enna, perché accusato di essere autore della violenta aggressione, avvenuta il 3 dicembre scorso a Catenanuova, in provincia di Enna, costata la vita a un 57enne, Salvatore De Luca, 57 anni, morto dodici giorni dopo nell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era ricoverato per le gravi ferite riportate.
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