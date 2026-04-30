CONI: ALBERI PERICOLANTI SONO UNA MINACCIA PER I CITTADINI – Interrogazione dei Consiglieri Greco, Pagliaro e Lupo

di Melcore Valerio_______ I consiglieri Greco, Pagliaro (MRS) e Lupo (Tutta Lecce) chiedono interventi urgenti al Settore Ambiente e sollevano la questione della mancanza di un agronomo nell’organico comunale.

Sicurezza a rischio per i numerosi sportivi e cittadini che quotidianamente frequentano il Campo sportivo “L. Montefusco”, storicamente noto ai leccesi come Campo Coni.

A lanciare l’allarme è un’interrogazione ufficiale, datata 17 aprile 2026 e indirizzata al Responsabile del Settore Ambiente, firmata dai consiglieri comunali Gianmaria Greco e Gianmarco Pagliaro (esponenti del Movimento Regione Salento) e da Sofia Lupo, capogruppo della lista “Tutta Lecce”.

Al centro del documento politico ci sono le precarie condizioni di sicurezza legate alle alberature presenti all’interno e ai margini dell’impianto sportivo. Secondo quanto denunciato dai consiglieri, la situazione richiede interventi non più procrastinabili.

Già nei giorni scorsi, infatti, si è reso necessario un intervento tampone per rimuovere alcuni rami precipitati al suolo. Tuttavia, come sottolineano i firmatari dell’interrogazione (presentata ai sensi dell’art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale), la sola rimozione dei detriti non è sufficiente. A preoccupare è lo stato di salute generale del verde. Le alberature esistenti necessitano di un piano di manutenzione profondo per scongiurare pericoli reali per l’incolumità degli avventori, un rischio documentato dai consiglieri attraverso un dossier fotografico allegato all’atto.

L’atto ispettivo incalza l’Amministrazione su due fronti ben precisi:

Interventi immediati: Greco, Pagliaro e Lupo chiedono di conoscere con esattezza le modalità e, soprattutto, le tempistiche previste per un intervento che sia “risolutivo” e non limitato alla sola gestione dell’emergenza. La gestione strutturale del verde: L’interrogazione tocca poi un punto nevralgico della macchina comunale, chiedendo se all’interno della pianta organica esista attualmente una figura con competenze specifiche in materia botanica (come un agronomo) in grado di valutare tecnicamente gli interventi sul patrimonio arboreo.

Nel caso in cui il Comune fosse sprovvisto di tale professionalità, i tre consiglieri spingono affinché si valuti la sussistenza delle condizioni per l’inserimento di questa figura nell’organico del Settore Ambiente, garantendo così una gestione del verde pubblico più competente e sicura per il futuro.

Ora la palla passa agli uffici competenti, dai quali si attende un riscontro formale che possa rassicurare i cittadini e gli sportivi che vivono quotidianamente il Campo Coni.

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