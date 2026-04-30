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GIOVANE IMMIGRATO DEL BANGLADESH UCCISO A COLTELLATE A TRICASE

| 30 Aprile 2026 | 0 Comments

(Rdl)_________________ Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di una lite famigliare scoppiata per motivi ancora da accertare, presto degenerata e poi sfociata nel sangue. E’ accaduto questa sera in un’abitazione di Tricase, dove un giovane immigrato del Bangladesh, Shekh Md Noyan, 29 anni, impiegato in un bar del paese, è stato ucciso a coltellate. Il presunto assassino, il fratello maggiore, di sei anni più grande, è stato arrestato dai Carabinieri. Indagini in corso.

Category: Cronaca

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