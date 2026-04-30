NUOVE TRAME GEOPOLITICHE E FINANZIARIE PER ARRIVARE AD UN AMPLIAMENTO DEL GASDOTTO TAP

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Questa mattina sul sito del “Centro informazioni operativo” che, come autoproclamato, “fornisce le ultime notizie dall’Azerbaigian e dal mondo con rapidità, accuratezza e obiettività”, viene dato risalto all’intervista a “La Repubblica” di Elchin Amirbayov (nella foto), rappresentante del Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian per gli Incarichi Speciali, il quale ha affermato che esiste un notevole potenziale per ampliare la cooperazione tra Baku e Roma in diversi settori.

“I nostri Paesi sono legati da un partenariato strategico multiforme dal 2020. La prossima visita del Presidente del Consiglio italiano in Azerbaigian ne è la conferma. Riteniamo che vi sia un elevato potenziale per rafforzare la cooperazione in molti ambiti, principalmente nel settore energetico, dove l’Italia è il nostro principale partner”, ha dichiarato Amirbayov.

Ha inoltre ricordato che nel 2025 l’Azerbaigian ha fornito all’Italia 9,5 miliardi di metri cubi di gas naturale, che rimane la principale destinazione delle esportazioni petrolifere azere. Complessivamente, lo scorso anno sono stati forniti 12,5 miliardi di metri cubi di gas a 10 paesi dell’Unione Europea (UE), con un incremento del 53% rispetto al 2021.

A proposito dell’ampliamento del gasdotto Trans-Adriatico (TAP), Amirbayov ha sottolineato che l’attuale capacità del Corridoio Meridionale del Gas è completamente prenotata e viene ora considerata nel contesto dell’architettura energetica complessiva dell’Europa. Ha osservato che la prima fase di ampliamento è già in corso: da gennaio, il TAP ha aumentato la sua capacità di trasporto annuale di 1,2 miliardi di metri cubi, di cui 1 miliardo destinato all’Italia. Ulteriori incrementi richiederanno investimenti aggiuntivi nelle infrastrutture di produzione e trasporto, in linea con gli interessi strategici dell’UE volti a rafforzare la diversificazione e la sicurezza energetica.

Riguardo agli accordi raggiunti durante la sesta riunione della commissione intergovernativa Italia-Azerbaigian, Amirbayov ha riferito che i due Paesi hanno concordato di elaborare un piano d’azione per il partenariato economico bilaterale. “Il piano d’azione fungerà da tabella di marcia per lo sviluppo del partenariato economico tra Italia e Azerbaigian. Prevede 65 eventi in 18 aree prioritarie per il biennio 2026-2027, tra cui energia, ‘transizione verde’, digitalizzazione, investimenti, trasporti, industria, agricoltura, scienza, istruzione e cultura”.

leri il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha ricevuto a Roma Elchin Amirbayov: al centro del colloquio i principali dossier regionali e internazionali e il rafforzamento del partenariato tra i due Stati nei settori strategici della cooperazione politica ed economica.

Giorgia Meloni arriverà in Azerbaigian per una visita di un giorno martedì 5 maggio.

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