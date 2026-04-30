IL LECCE, PENDENTE COME LA TORRE, CERCA A PISA UN PO’ DI STABILITA’

(Rdl) _________________ “Non esistono partite facili, siamo andati a Verona per fare tre punti, ma abbiamo trovato di fronte una squadra che aveva messo in difficoltà già altri e non siamo stati capaci di fare gol. Il punto di vantaggio attuale sulla Cremonese è importante, ma sappiamo che dobbiamo fare altro dalla prossima, domani a Pisa“.

Questo pomeriggio, ancora nel ritiro in Veneto, consueta conferenza stampa della vigilia di Eusebio Di Francesco, il quale ha poi aggiunto:

“Non abbiamo avuto grandi problemi fisici, abbiamo recuperato energie fisiche e mentali. Sappiamo di affrontare una squadra fisica, come il Verona…

I calciatori sono tutti importanti. L’unico in dubbio è Pierotti, valuteremo prima della partita le sue condizioni ma fin qui non si è ancora allenato con la squadra…

Purtroppo in quest’annata non abbiamo avuto sempre gli ultrà con noi nelle trasferte, per via dei divieti. Hanno riempito subito la curva ospiti (venduti in un’ora i mille biglietti disponibili del settore ospiti, ndr), il loro calore per noi sarà molto importante. Loro ci possono trascinare e noi possiamo fare lo stesso con loro“.

Trentacinquesima giornata, sedicesima di ritorno, compresa questa di domani sera mancano solo quattro partite al termine del campionato.

Il Pisa è… caduto, il Lecce è…pendente con le famosa torre, come la Cremonese, che affronterà in casa la Lazio lunedì sera.

Si gioca allo stadio Arena Garibaldi di Pisa venerdì 1 maggio, arbitra il signor Daniele Doveri di Roma, fischio di inizio alle 20.45.

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