LATITANTE TARANTINO PRESO A MADRID

(Rdl) _______________ Oggi la Polizia di Stato, in collaborazione con quella spagnola, ha arrestato a Madrid, per strada a pochi metri dall’abitazione dove viveva, un uomo di 60 anni, di Taranto, ricercato dalla Procura della Repubblica di Lecce. Era latitante dal 2022. Deve espiare 9 anni e 4 mesi di reclusione, residuo di una condanna complessiva a 13 anni e 9 mesi, per estorsione aggravata, incendio, danneggiamento seguito da incendio, atti persecutori, truffa e furto, reati commessi tra il 2015 e il 2017.







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