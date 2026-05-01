ANZIANA MORTA PER UN INCENDIO SCOPPIATO IN CASA A SOGLIANO CAVOUR

(Rdl) ______________ Tragedia ieri sera tardi in un’abitazione Sogliano Cavour, dove, all’improvviso, è scoppiato un incendio, per cause ancora da accertare. Le fiamme si sono sviluppate con tale rapidità, da non lasciare scampo all’anziana che lì viveva, Fulvia Maniglia, 84 anni, costretta a muoversi su una sedia a rotelle per problemi di salute. E’ morta soffocata, era già troppo tardi per salvarla quando sono arrivati i Vigili del Fuoco, ai quali non è restato altro da fare che domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona.

I figli dell’anziana, residenti nelle vicinanze, erano passati da poco a trovarla, ed erano già andati via quando è successo il dramma imprevedibile.

Indagini dei Carabinieri in corso.

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