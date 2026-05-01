COPERTINO CELEBRA SAN GIUSEPPE PATRIARCA TRA FEDE E TRADIZIONI NEL GORNO DEI LAVORATORI

Rdl______A Copertino si rinnova una delle tradizioni più sentite dalla comunità: i festeggiamenti in onore di San Giuseppe Patriarca, Patrono dei Lavoratori, che animano la giornata del 1° maggio 2026 tra devozione, musica e momenti di condivisione popolare.

Nella giornata simbolo dedicata al lavoro, la città di Copertino si raccoglie attorno alla figura di San Giuseppe Patriarca, esempio di umiltà, sacrificio e dedizione. Un appuntamento che unisce spiritualità e tradizione, coinvolgendo cittadini, famiglie e visitatori in un programma ricco di eventi religiosi e civili.Il programma religiosoIl momento centrale dei festeggiamenti sarà la solenne processione delle ore 20.00, che attraverserà alcune delle principali vie cittadine. Il corteo partirà dalla Chiesa di San Giuseppe Patriarca, snodandosi lungo via Torino, via Corsica, via Puglia, via Fratelli Cervi, via Peucezia, via Monte Bianco, via Vittorio Veneto, via T. Colaci, Piazza Umberto I e via Garibaldi, per poi fare ritorno in chiesa.Un percorso che diventa occasione di raccoglimento e partecipazione collettiva, con la comunità che si stringe attorno al Santo in un clima di fede e devozione.

Ad arricchire la giornata, un calendario di iniziative pensate per tutte le età:Ore 9.30 – Esibizione del Gruppo Musici e Sbandieratori del Rione Cittadella, che porterà in scena colori, suoni e atmosfere della tradizione storica.Ore 21.00 – “Balla Italia in Concerto”, spettacolo musicale che accompagnerà la serata con intrattenimento e coinvolgimento del pubblico.A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera saranno le luminarie, curate dalla ditta Illuminal Art, e le esecuzioni della Banda Musicale Associazione “San Giuseppe da Copertino”, che contribuiranno a scandire i momenti più significativi della festa.

I festeggiamenti rappresentano non solo un evento religioso, ma anche un importante momento di identità collettiva. Il Comitato organizzatore, insieme ai sacerdoti e a tutti coloro che hanno collaborato, rinnova così una tradizione che ogni anno richiama partecipazione e senso di appartenenza.

Nel giorno dedicato ai lavoratori, Copertino rende omaggio a San Giuseppe Patriarca, figura simbolo del lavoro e della dignità, celebrando valori che continuano a essere profondamente attuali.

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