TRAGICO INCIDENTE VICINO OSTUNI, MUORE GIOVANE RAGAZZA DI 21 ANNI

(Rdl) __________________ Tragico incidente questa mattina sulla provinciale che collega Ostuni a Ceglie Messapica, vicino alla Città Bianca, in contrada Traetta. Il bilancio è di un morto e due feriti. La vittima è Samantha Lacedonia, 21 anni, di Bisceglie, da poco tempo trasferita a Ceglie per lavoro dopo essere stata assunta in un locale della zona.

Per cause ancora da accertare, la Fiat 500 che guidava si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe C.

L’impatto è stato violento e per lei fatale. E’ morta sul colpo causa della gravità delle lesioni riportate. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimarla. I due giovani a bordo dell’altra vettura sono stati ricoverati all’ospedale Perrino di Brindisi per accertamenti.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità.





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