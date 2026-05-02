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DIARIO DEL GIORNO / SABATO 2 MAGGIO 2026

| 2 Maggio 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è sabato 2 maggio 2026.

Sant’ Atanasio.

All’ architetto Gennaro Rizzo, che oggi a Lecce compie 57 anni, tanti cari auguri di buon compleanno!

2 maggio 2011. Durante un assalto di corpi speciali statunitensi presso la città di Abbottabad, in Pakistan, viene ucciso il terrorista saudita Osama Bin Laden, leader di al-Qāʿida con un colpo di pistola alla tempia.

Per chi ha il pollice verde, meglio mettersi di buzzo buono e portarsi vanti col lavoro, nelle pratiche da completare entro il mese. Eccole.

Controllare gli innesti e ad eliminare i succhioni da alberi da frutto. Curate le nuove piantine innaffiando e rincalzando. Continuate i trapianti in piena terra. Lotta alle erbe infestanti.

Non fate mancare l’acqua alle vostre piantine. Rincalzatele appena necessario. Zappate le patate. Cimate cocomeri e meloni dopo la terza foglia. Seminate i gobbi. Semine e trapianti in terreno aperto: lattughe di ogni tipo, rucola, ravanelli; basilico, prezzemolo, sedano; fagiolini di ogni tipo; cavoli estivi ed autunnali precoci, rape; zucche, zucchine, cetrioli; carote, ravanelli, peperoni, melanzane, pomodori.
Collocate definitivamente all’aperto le vostre piante in vaso concimandole e ridando terra. Eliminate le parti sfiorite da vasi ed arbusti.
Proverbio salentino: CI NU TENE FURTUNA SE CECA FACENDUSE LA CRUCE
Chi non ha fortuna si cieca (si cava un occhio) facendosi (il segno de) la croce.
Quando si viene perseguitati dalla sfortuna, ci si danneggia irreparabilmente, anche compiendo gesti nobilissimi.

Category: Costume e società

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