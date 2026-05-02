DIARIO DEL GIORNO / SABATO 2 MAGGIO 2026
Buongiorno!
Oggi è sabato 2 maggio 2026.
Sant’ Atanasio.
All’ architetto Gennaro Rizzo, che oggi a Lecce compie 57 anni, tanti cari auguri di buon compleanno!
2 maggio 2011. Durante un assalto di corpi speciali statunitensi presso la città di Abbottabad, in Pakistan, viene ucciso il terrorista saudita Osama Bin Laden, leader di al-Qāʿida con un colpo di pistola alla tempia.
Per chi ha il pollice verde, meglio mettersi di buzzo buono e portarsi vanti col lavoro, nelle pratiche da completare entro il mese. Eccole.
Controllare gli innesti e ad eliminare i succhioni da alberi da frutto. Curate le nuove piantine innaffiando e rincalzando. Continuate i trapianti in piena terra. Lotta alle erbe infestanti.
Chi non ha fortuna si cieca (si cava un occhio) facendosi (il segno de) la croce.
Quando si viene perseguitati dalla sfortuna, ci si danneggia irreparabilmente, anche compiendo gesti nobilissimi.
Category: Costume e società