CHE DIRE? HA SEGNATO CHEDDIRA! E LA SUA ESULTANZA COMMOVENTE E’ GIA’ STORICA. SINTESI, COMMENTI E NOTIZIE DOPO LA VITTORIA 1 A 2 DEL LECCE A PISA

(Rdl) _________________ Che dire? Ha segnato Cheddira ed è stato il gol decisivo, dopo quello di Pippi Banda del vantaggio iniziale. Una vittoria arrivata in una partita che era da vincere e basta per tutti i motivi del mondo e così è stato, in un modo o nell’altro e solo questo conta.

Più del risultato, comunque rimarrà nell’immaginario collettivo di tutti i tifosi giallorossi l’esultanza di Cheddira dopo aver gonfiato la rete avversaria. Ora, i gol del Lecce in serie A sono sempre un evento, e quest’annata, avara di realizzazioni, più delle altre passate, ma una roba così non si era mai vista, dirompente, commovente addirittura, con un urlo di Munch ma positivo di gioia, di lacrime catartiche, di irrefrenabile gioia. L’esultanza di Cheddira, discusso – a ragione, per quanto visto finora – sommerso dai “nu bale” – dopo aver segnato il suo primo gol con la maglia del Lecce, per questa esultanza diventato subito storico, ce la ricorderemo per sempre.

TABELLINO

Pisa: Šemper, Bozhinov (81’ Cuadrado), Angori (64’ st Touré), Caracciolo, Canestrelli, Leris, Akinsanmiro (81’Durosinmi), Aebischer, Vural (70′ Piccinini), Moreo, Stojilković (70′ Meister).

Lecce: Falcone, Siebert, Veiga, Banda (71′ Jean), Ramadani, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti (93′ Gandelman), Ngom, Cheddira (71′ Camarda).

Marcatori: 52′ Banda, 56′ Leris, 65 Cheddira

Arbitro: Daniele Doveri di Roma.

SINTESI

Primo tempo col solito Lecce degli ultimi tempi mediamente asfittico cui siamo abituati. La partita la fanno i padroni di casa, che creano almeno tre grosse occasioni senza riuscire, per un motivo o per l’altro, a concretizzarle, una costante di tutto il campionato, che basta e avanza a spiegare la loro retrocessione, diventata ora matematica.

Nel secondo tempo la dura legge del gol li punisce sul gioco di rimessa congeniale ai Giallorossi. Cheddira difende bene il pallone e lo dà a Banda, il quale ultimamente ha aggiustato le sue capacità balistiche, ed è il vantaggio. Dura poco, il Pisa pareggia dopo una manciata di minuti, su errore della difesa ospite.

Poi, la svolta. Eusebio Di Francesco stava preparando già la solita sostituzione (anche se poi nei commenti post partita negherà che l’avrebbe fatta), quando Cheddira ha fatto in tempo a segnare, c’è da sottolineare, su assistenza superba di Pierotti, abilissimo a districarsi su un’altra ripartenza diventata letale.

Il Pisa avrebbe potuto pareggiare nuovamente, ma nell’occasione è stato prima bravo e poi fortunato Falcone, già autore in precedenza di parate determinanti. E finisce così.

IL COMMENTO DI EUSEBIO DI FRANCESCO

“Questa squadra è un gruppo e lo ha sempre dimostrato. Possiamo avere difficoltà tecniche, ma nel desiderio di combattere fino alla fine non abbiamo eguali. Questo è il dna del Lecce, lo abbiamo dimostrato…

Prendere il gol dell’1-1 su rimessa laterale ci poteva tagliare le gambe con in altre occasioni, invece siamo riusciti a tornare davanti. Penso però già alla prossima partita. Vogliamo arrivare all’obiettivo finale”.

IL COMMENTO DI WALID CHEDDIRA

“Mi sono commosso, è stata un’emozione enorme. Facciamo tantissimi sacrifici, tutti vogliono la vittoria e i punti. Lavoriamo per regalare emozioni ai nostri tifosi. Dopo questi giorni di ritiro abbiamo regalato loro una gioia. Io dopo il gol ho detto Grazie Allah.

Stavo per essere sostituito? Non ci ho fatto caso, il gol arriva dopo una prestazione con unione d’intenti che c’è sempre stata. Sono fiero della squadra. Dedico la vittoria a alla mia moglie e alla mia famiglia che mi sono vicini”.

IL COMMENTO DI leccecronaca.it

Era una partita da vincere a tutti i costi, dopo il mezzo passo falso della gara precedente a Verona e il raggiungimento di questo obiettivo fondamentale rende superfluo ogni altra considerazione. Che dire? Cheddira!

NOTIZIE

La Cremonese gioca in casa lunedì 4 ore 18.00 contro la Lazio. Intanto il Lecce porta a quattro punti il vantaggio sulla diretta concorrente.

La squadra è rientrata in Salento dopo il lungo ritiro di dieci giorni. La ripresa degli allenamenti è fissata il pomeriggio di lunedì 4 al Centro Sportivo di Martignano.

Prossima partita, con questa ne rimangono solo tre fino alla fine del campionato, contro la Juventus, al Via del Mare, sabato 9 maggio ore 20.45.

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