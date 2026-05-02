FRATELLO E SORELLA MORTI A TRE ORE DI DISTANZA, IMMANE TRAGEDIA SI ABBATTE SU UNA FAMIGLIA DI SAN DONACI

(Rdl) ______________ Una sequenza impressionante di drammatica fatalità ha sconvolto una tranquilla serata del giorno di festa di una famiglia di lavoratori trasformatasi in immane tragedia a San Donaci.

Angelo Verdoscia, 50 anni, si è sentito male all’improvviso ieri sera mentre era in strada nel paese in compagnia di un amico ed è morto prima che i soccorritori del 118 potessero tentare di fare qualcosa per salvarla. Tre ore dopo, stessa sorte, un malore fatale, per la sorella Claudia, 62 anni.

Una terza sorella a sua volta si è sentita male, stremata dal dolore ed è stata portata all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stata operata d’urgenza.

In paese c’è grande commozione, la comunità si è stretta intorno alla sfortunata famiglia, come è stato scritto in un post diffuso tramite social:

“La comunità di San Donaci è profondamente addolorata per quanto accaduto alla famiglia Verdoscia. Il dolore che li ha colpiti ha scosso l’intero paese, unendolo in un sentimento di sincera partecipazione e cordoglio. L’Amministrazione comunale, insieme ai Consiglieri e a tutti i dipendenti, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, manifestando la propria vicinanza in questo momento di grande sofferenza. Si invita tutta la cittadinanza a stringersi attorno ai familiari anche nel giorno dei funerali, testimoniando con rispetto e partecipazione il senso di comunità che contraddistingue San Donaci”.

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