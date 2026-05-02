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SCOMPARE NEL MARE DI PORTO CESAREO MENTRE FA KITESURF, VANE LE RICERCHE

| 2 Maggio 2026 | 0 Comments

(Rdl) _______________ Con il passare delle ore diminuiscono le speranze di ritrovare sano e salvo Cosimo Piepoli, 39 anni, di Erchie, scomparso in mare al largo di Porto Cesareo ieri pomeriggio.

Era con alcuni amici a fare kitesurf. Nella zona spirava un forte vento. Ad un tratto gli altri lo hanno perso di vista.

Le ricerche, scattate dopo l’allarme e condotte su vasta scala da uomini e mezzi di Marina Militare, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Protezione Civile, finora sono rimaste senza esito.

Category: Costume e società

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