SCOMPARE NEL MARE DI PORTO CESAREO MENTRE FA KITESURF, VANE LE RICERCHE
(Rdl) _______________ Con il passare delle ore diminuiscono le speranze di ritrovare sano e salvo Cosimo Piepoli, 39 anni, di Erchie, scomparso in mare al largo di Porto Cesareo ieri pomeriggio.
Era con alcuni amici a fare kitesurf. Nella zona spirava un forte vento. Ad un tratto gli altri lo hanno perso di vista.
Le ricerche, scattate dopo l’allarme e condotte su vasta scala da uomini e mezzi di Marina Militare, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Protezione Civile, finora sono rimaste senza esito.
Category: Costume e società