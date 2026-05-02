I CARABINIERI SCOPRONO A LECCE NEL GARAGE DI UN’ABITAZIONE PRIVATA VERO E PROPRIO GRAN BAZAR DELLA DROGA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________________

Un garage trasformato in un vero e proprio bazar della droga, con sostanze già pronte per la vendita e oltre 10mila euro in contanti. È quanto scoperto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce nella zona Salesiani del capoluogo, dove un 25enne è stato arrestato in flagranza di reato.

Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, è ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è il risultato di una mirata attività info-investigativa che ha consentito di individuare l’abitazione come possibile punto di stoccaggio e distribuzione. I sospetti hanno trovato riscontro nel corso della perquisizione.

Nel box auto, utilizzato come deposito, i militari hanno rinvenuto circa 200 grammi di marijuana, 240 grammi di hashish e ulteriori quantitativi in cristalli, già suddivisi in dosi e pronti per l’immissione sul mercato illecito.

Nello stesso locale erano presenti tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 10.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro erano occultati con cura, trasformando di fatto il garage in una base operativa per l’attività illecita.

Nel corso dell’operazione è stato inoltre rinvenuto un fucile da caccia calibro 20, tipo doppietta, risultato non denunciato. Per questo è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria la madre del giovane, una 54enne. La donna ha riferito che l’arma, appartenuta ai genitori, era stata rinvenuta tempo addietro senza che venisse mai regolarizzata. Gli accertamenti hanno evidenziato l’assenza di qualsiasi titolo autorizzativo alla detenzione.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, il 25enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dall’Arma nel capoluogo salentino, che nelle ultime settimane hanno già portato a significativi sequestri e interventi mirati. Un’azione costante e capillare, volta a intercettare le reti di distribuzione e a prevenire la diffusione di sostanze illegali, soprattutto nei contesti cittadini maggiormente esposti.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che eventuali responsabilità penali dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 2 maggio 2026



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