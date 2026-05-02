GIOVANE DI BRINDISI SPARA DUE COLPI DI PISTOLA DOPO UN BANALE INCIDENTE STRADALE E FINISCE IN CARCERE

(Rdl) ___________________ I Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato oggi un giovane di 30 anni di Brindisi, con precedenti, affidato in prova ai servizi sociali, ritenuto responsabile di tentata estorsione aggravata, porto e detenzione illegale di arma comune da sparo e tentate lesioni personali.

I fatti contestati avvennero il 6 e il 7 aprile scorso quando il giovane, alla guida di un motorino, benché senza patente perché revocata, ha avuto un banale incidente con un’auto con a bordo due coetanei. Ha preteso da loro o il risarcimento immediato in contanti del danno subito, oppure la compilazione del modello di constatazione amichevole d’incidente però con i propri dati falsificati. Il giorno seguente, all’appuntamento fissato per risolvere la questione, li ha minacciati prima e inseguiti poi, sparando due colpi di pistola, fortunatamente senza colpirli, con i proiettili che si sono conficcati nello sportello e nella targa.

Si trova ora nel carcere di Brindisi (nella foto). __________________

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