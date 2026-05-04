MANDURIA, ARRESTATA COPPIA DI CONIUGI ACCUSATI DI APPROPRIAZIONE INDEBITA AI DANNI DI UN ANZIANO

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Questa mattina agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Manduria hanno arrestato una coppia di coniugi, Stefano Tarantino, 65 anni e Antonia D’Ippolito, 58 anni, posti ai domiciliari, come indicato dall’apposita ordinanza firmata dal gip del Tribunale di Taranto (nella foto) e richiesta dalla locale Procura della Repubblica.

Sono accusati in concorso di circonvenzione d’incapace, appropriazione indebita aggravata e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La donna è accusata dovrà anche di truffa aggravata ai danni di altri due anziani, parenti della prima presunta vittima.

Contestualmente, è stato disposto il sequestro preventivo di beni e somme per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro: cinque immobili e due terreni tra Manduria, Maruggio e Avetrana, oltre a disponibilità finanziarie tra conti correnti, buoni fruttiferi e carte di credito.

Le indagini erano partite nel 2023, dopo la denuncia di una nipote della presunta vittima, deceduto pochi mesi prima all’età di 89 anni. Secondo l’accusa, l’anziano, in condizioni di fragilità affidato alle cure della donna dal 2019, sarebbe stato progressivamente privato dei suoi beni in maniera fraudolenta.

n sistema di presunto spossessamento patrimoniale ai danni di un anziano sarebbe stato ricostruito dagli investigatori al termine di un’indagine complessa sfociata nell’arresto domiciliare di una coppia. Questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura, nei confronti di Stefano Tarantino, 65 anni, ex finanziere, e Antonia D’Ippolito, 58 anni, difesi dall’avvocato Lorenzo Bullo.

I due sono ritenuti, allo stato delle indagini, presunti responsabili in concorso dei reati di circonvenzione d’incapace, appropriazione indebita aggravata e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, contestati in relazione a fatti che avrebbero coinvolto un anziano di Manduria, deceduto nel febbraio del 2023 all’età di 89 anni, che i coniugi avrebbero assistito per lungo tempo. Alla donna viene inoltre contestata, in via autonoma, anche una truffa aggravata nei confronti di altri 2 anziani, legati alla prima vittima da vincoli familiari.

Category: Cronaca