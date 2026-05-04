MATRIMONIO CON TRAGEDIA A MANDURIA

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A volte il destino, spesso dolente per gli esseri umani, sempre ineluttabile, pare accanirsi con crudeltà. Come ieri a Manduria per un’anziana di 82 anni e di riflesso per tutti i suoi parenti. Lei era ritornata dalla Germania per partecipare al matrimonio della nipote, quando si è sentita male all’uscita dalla chiesa di San Giovanni Bosco ed è crollata rovinosamente sul sagrato.

Soccorsa prima da un medico presente alla cerimonia e poi dai sanitari del 118, è stata portata all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria (nella foto), dove è morta poco dopo nonostante tutti i tentativi fatti dai medici per tentare di salvarla dall’aneurisma cerebrale che l’aveva colpita.

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