UOMO ARRESTATO A VIGNACASTRISI PER DROGA, GIOVANE A VEGLIE PER ARMI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _____________

CONTROLLO DEL TERRITORIO: DUE ARRESTI PER DROGA E ARMI CLANDESTINE. RAFFORZATA L’AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ DAI CARABINIERI



Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi.



Nella mattinata di ieri, a Vignacastrisi di Ortelle (LE), i militari della Stazione Carabinieri di Poggiardo, impegnati in un mirato servizio perlustrativo, hanno arrestato in flagranza di reato un 57enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto presunto responsabile di detenzione e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione, frutto di un’attenta attività di osservazione e controllo dei Carabinieri, è culminata con una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire circa 35 grammi di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo marijuana e 5 grammi di hashish. L’attività è stata estesa anche a un fondo agricolo e a un’abitazione rurale dell’uomo, dove i militari dell’Arma hanno individuato una piantagione composta da 20 piante verosimilmente di marijuana, di altezza variabile tra i 20 e gli 80 cm.



L’intero quantitativo è stato sottoposto a sequestro e sarà sottoposto ad accertamenti tecnico-scientifici. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini.



Nella stessa mattinata, a Veglie (LE), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’altra significativa operazione, procedendo all’arresto di un 28enne del posto, anch’egli già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione abusiva di armi clandestine, munizioni e ricettazione.



L’intervento, condotto nell’ambito di una perquisizione personale, veicolare e domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, ha portato al rinvenimento di una pistola scacciacani modificata, una pistola clandestina con matricola abrasa, un proiettile calibro 9 e una cartuccia calibro 12 a palla unica.



Nel corso dell’operazione è stato inoltre deferito in stato di libertà un 52enne, padre dell’arrestato, per detenzione abusiva di munizionamento, essendo state rinvenute nella sua disponibilità 248 cartucce calibro 12.

Anche in questo caso, al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.



Le operazioni descritte confermano l’elevato livello di attenzione e la costante presenza dei Carabinieri sul territorio, a tutela della sicurezza dei cittadini e per il contrasto a ogni forma di illegalità.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 5 maggio 2026

Category: Cronaca