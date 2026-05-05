VERTICE IN PREFETTURA PER GLI ATTI VANDALICI ALL’EX CONVITTO PALMIERI

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce ______________

ATTI VANDALICI IN DANNO DELL’EX CONVITTO PALMIERI: RIUNITO IN PREFETTURA IL COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA

Nella mattinata odierna il Prefetto di Lecce Natalino Manno ha presieduto una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine e dei rappresentanti del Comune di Lecce e della Provincia di Lecce, al fine di attenzionare la grave problematica concernente i reiterati atti vandalici perpetrati ad opera di ignoti in danno delle colonnate e delle facciate dell’ex Convitto Palmieri, complesso monumentale di straordinario valore storico-architettonico per il capoluogo e l’intero territorio provinciale, sito in piazzetta Carducci ed attualmente adibito a Polo Biblio-Museale.

Nell’ambito dell’incontro, al quale hanno preso parte anche il Direttore del Polo Biblio-Museale, Dott. Luigi De Luca, ed il Dirigente della locale Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, Arch. Antonio Zunno, si è convenuto di implementare ulteriormente i servizi di presidio e controllo di piazzetta Carducci, che risulta assiduamente frequentata anche in orario notturno quale luogo di aggregazione giovanile della movida leccese.

In particolare, si è delineata una strategia d’intervento che prevede un’ancor più intensa collaborazione interistituzionale – i cui dettagli tecnico-operativi saranno definiti, previo apposito sopralluogo, in sede di Tavolo Tecnico del Questore – al fine di garantire un presidio fisso dell’area, sia in orario diurno sia in orario notturno, e valutare come potenziarne l’illuminazione ed il sistema di videosorveglianza dedicato.

Inoltre, dal momento che la zona è già servita da un impianto di videosorveglianza, sono state acquisite le immagini registrate dalle telecamere in occasione dei recenti atti vandalici, perpetrati nottetempo appena dopo l’ultimazione dei lavori di restauro e ripulitura del colonnato e delle facciate dell’ex Convitto Palmieri, e sono in corso le attività d’indagine volte ad individuare ed identificare i soggetti responsabili.

«È importante dare un segnale forte circa la ferma condanna di questi atti vili e sconsiderati: grazie all’encomiabile impegno dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia, coloro che li hanno commessi saranno presto richiamati alla responsabilità delle proprie azioni, in sede civile e penale, perché non è giusto che l’intera comunità paghi il prezzo di queste nefandezze» ha commentato il Prefetto.

Il Prefetto ha poi evidenziato che, per scongiurare il ricorso a misure di extrema ratio – quali l’installazione di una cancellata che, pur presidiando adeguatamente il bene monumentale, rischierebbe di privare la comunità di un importante spazio aggregativo ­– è indispensabile perseguire ulteriormente la strategia volta a prevenire e contrastare, attraverso le sinergie istituzionali instaurate ed ulteriori iniziative di cittadinanza attiva, i fenomeni di malamovida, orientando i giovani verso un divertimento sano e rispettoso delle regole di convivenza civile.

Lecce, 5 maggio 2026

IL CAPO DI GABINETTO

M. Sergi

**Agli organi di stampa**

Category: Cronaca