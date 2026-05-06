MESAGNE, LA POLIZIA SVENTA FURTI DI RAME E RITROVA AUTO RUBATE

Report della Questura di Brindisi _______________

POLIZIA DI STATO: BRINDISI E MESAGNE. SVENTATO UN FURTO DI CAVI DI RAME E RINVENUTE 5 AUTO RUBATE

Come disposto da Questore di Brindisi, continua incessante l’attività di controllo del territorio da parte delle Polizia di Stato sia a Brindisi sia nei centri abitati della provincia.

Negli ultimi giorni , a partire dal fine settimana, le Volanti della Questura e del Commissariato PS di Mesagne (nella foto, ndr) in diverse operazioni di Polizia, hanno sventato un furto di cavi di rame della linea ferroviaria Brindisi – Taranto e hanno recuperato complessivamente 5 auto oggetto di furto.

Nel dettaglio, a seguito di servizi straordinari di controllo del territorio a Mesagne il locale Commissariato PS ha effettuato una incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria ; tale attività ha permesso di rinvenire tre autovetture oggetto di furto, oltre ad aver sorpreso alcuni soggetti nell’intento di asportare cavi di rame dalla linea ferroviaria Brindisi Taranto sul tratto compreso tra Brindisi e la “cittadina messapica”.

Le autovetture erano state rubate in comuni limitrofi alla città di Mesagne nella settimana appena trascorsa e, nonostante fossero state occultate nella immediata periferia del centro abitato di Mesagne sono state rinvenute dalla Volante del Commissariato P.S.; per il rinvenimento di una delle vetture, è stata determinante la collaborazione dei cittadini che hanno segnalato l’anomala presenza del veicolo. Le autovetture venivano consegnate ai proprietari.

Nella tarda serata di sabato, La Volante del Commissariato di Mesagne riusciva a sorprendere ed intercettare alcune persone intente a tranciare i cavi di rame nel tratto ferroviario Mesagne-Brindisi. Alla vista della pattuglia della Polizia di Stato, gli autori del tentativo di furto si davano alla fuga. Sono in corso accertamenti di polizia giudiziaria per risalire agli autori dei reati di furto.

Nella giornata di ieri 5 maggio, le Volanti dell’UPGSP della Questura di Brindisi, nel corso di servizi finalizzati a prevenire e reprimere i reati in genere, rinvenivano due auto oggetto di distinti furti consumati in città. Anche in questo caso le vetture rinvenute sono stato riconsegnate ai legittimi proprietari.

Brindisi, 06 maggio 2026

Category: Cronaca