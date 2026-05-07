LA POLIZIA DI STATO DI LECCE FESTEGGIA I CENTO ANNI DI CESARE GIOVE

Report della Questura di Lecce _______________

La Polizia di Stato festeggia i 100 anni di Cesare Giove: un secolo di vita nel segno dei valori della “divisa”

​Cento anni e un cuore che batte ancora forte per i colori della Polizia di Stato. Nel pomeriggio di oggi, una delegazione della Polizia di Stato di Lecce ha reso omaggio a Cesare Giove, veterano della Polizia di Stato che lo scorso 2 maggio ha tagliato il prestigioso traguardo del secolo di vita.

​Cesare ha dedicato gran parte della sua esistenza al servizio della collettività, militando con orgoglio nelle file della Polizia Stradale presso il Distaccamento di Maglie, dove ha concluso la sua onorata carriera tra il 1988 e il 1989. Nonostante il passare dei decenni, il legame con la “grande famiglia” della Polizia non si è mai affievolito, alimentato da ricordi indelebili e da un profondo senso di appartenenza. Un uomo dalla memoria di ferro nonostante il traguardo del secolo, Cesare si è mostrato come un uomo lucidissimo, capace di ricordare ogni minimo particolare, nomi, date, luoghi, della sua lunga vita in divisa. Durante l’incontro, ha tenuto tutti i presenti “inchiodati” con i suoi racconti vibranti e le sue avventure professionali, dimostrando una tempra eccezionale e una passione rimasta intatta nel tempo.

L’iniziativa è nata dal desiderio della nipote di Cesare, che ha contattato la Questura per regalare al nonno un momento indimenticabile: incontrare i “colleghi” di oggi per condividere ancora una volta quegli ideali che lo hanno guidato per una vita intera.

​Il Questore di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, ha accolto la richiesta con immediato entusiasmo, decidendo di partecipare personalmente all’incontro a sorpresa. Per l’occasione, è stata consegnata a Cesare una pergamena celebrativa, simbolo di gratitudine e affetto da parte della Polizia di Stato per chi, anche a cento anni, continua a portare i colori della divisa nel cuore.

La visita a casa “Giove” è stata per la delegazione della Polizia di Stato un vero piacere: la scoperta di una famiglia numerosa e unita intorno al suo capostipite che, insieme alla moglie, rappresenta ancora oggi una colonna portante per i figli e per i nipoti tutti presenti all’evento.

All’incontro, svoltosi in un clima di profonda commozione, hanno preso parte:

• ​Il Questore di Lecce, dr. Giampietro Lionetti;

• ​La Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Lecce, Vice Questore d.ssa Lucia Tondo, accompagnata dal proprio personale;

• ​Il Portavoce del Questore, Commissario Capo dr. Valerio Tornese, insieme allo staff dell’Ufficio Stampa della Questura di Lecce.

​”È un momento che ci onora e ci commuove profondamente,” ha dichiarato il Questore Lionetti. “Vedere la luce negli occhi di Cesare al momento del saluto tra colleghi ci ricorda che essere parte della Polizia di Stato è un impegno che va oltre il tempo del servizio attivo: è un’identità che dura tutta la vita.”

​La sorpresa ha raggiunto il suo obiettivo: la commozione negli occhi di Cesare, circondato dai suoi affetti e dai suoi “nuovi” colleghi, ha testimoniato quanto il senso di comunità e il valore della memoria siano le fondamenta più solide della nostra Istituzione.

Lecce, 6 maggio 2026

Category: Costume e società, Cronaca