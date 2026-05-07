GALLIPOLI, GIOVANE IMMIGRATO EGIZIANO ARRESTATO PER FURTO CON STRAPPO

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Domenica corsa 3 maggio agenti del Commissariato di Galatina in servizio di controllo del territorio hanno arrestato il presunto responsabile di un furto con strappo avvenuto pochi minuti prima nel centro di Gallipoli.

Erano circa le 22.15 quando una pattuglia delle Volanti è stata inviata a Gallipoli in seguito ad una richiesta di aiuto giunta sul numero unico di emergenza 112.

Giunti sul posto hanno contattato il richiedente, un giovane di 22 anni, nato e residente in Germania e in vacanza nel Salento insieme ai genitori, che aveva appena subito un furto con strappo della collana d’oro che indossava, ad opera di un ragazzo poi fuggito tra le vie della città.

La reazione della vittima e del padre è stata immediata. I due hanno inseguito il ladro riuscendo a raggiungerlo. Ne è scaturita una colluttazione, durante la quale il tedesco ha riportato lesioni successivamente giudicate guaribili in cinque giorni. Nonostante ciò, sono riusciti a trattenerlo fino all’arrivo della Polizia.

Gli agenti hanno immediatamente recuperato e restituito la collanina al legittimo proprietario. Il responsabile del furto è stato identificato come cittadino egiziano di 19 anni, incensurato e regolare sul territorio nazionale. Inoltre gli è stato trovato addosso un coltellino multiuso, immediatamente sequestrato.

E’ stato quindi arrestato per rapina e posto ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce. Il gip del Tribunale di Lecce all’udienza di convalida dell’arresto ha infine disposto per lui l’obbligo di dimora nel Comune di Presicce/Acquarica.

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