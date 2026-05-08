COMING SOON. IL REGISTA GINO BROTTO RACCONTA IN ANTEPRIMA A leccecronaca.it “Diary”, IL SUO NUOVO LAVORO CINEMATOGRAFICO. NEL FILM, UN THRILLER PSICOLOGICO, MINGO DE PASQUALE E FRANCESCA PIRI

di Maria Antonietta Vacca ________________

Il regista Gino Brotto, reduce dal suo ultimo lavoro cinematografico, lo racconta in anteprima a leccecronaca.it.

Il film affronta il tema della gelosia patologica e delle verità nascoste all’interno della vita di coppia. Nel progetto è coinvolta anche la psicologa Sara Sotira, impegnata nella costruzione emotiva dei personaggi e nel lavoro sul linguaggio del corpo.

Brotto, già autore di opere come ‘Flower’, ‘Ginevra’ e ‘The Scheme’, continua così il suo percorso legato al territorio salentino e alle dinamiche psicologiche più profonde.

D.) – “Diary” sembra avere un titolo molto intimo, quasi confessionale. Da dove nasce questo progetto?

R.) –“Questo progetto nasce dal desiderio di far convergere le atmosfere del thriller psicologico con il mondo del paranormale, un tema che mi affascina profondamente e a cui sono molto legato. Avendo già diversi lavori in fase di sviluppo in questo ambito, ho accolto con entusiasmo l’incontro con Mingo De Pasquale, avvenuto durante un festival cinematografico dove noi presentavamo un cortometraggio. Da questo confronto è nata l’idea di sviluppare un soggetto che tratti il paranormale attraverso una narrazione thriller dall’alto profilo psicologico”.

D.) – Oggi il cinema indipendente deve spesso combattere per trovare spazio e pubblico: “Diary” vuole soprattutto raccontare una storia o lasciare anche un messaggio sociale ed emotivo?

R.) – Il film affronta un’ampia gamma di tematiche sociali, spaziando dalla malattia alla violenza domestica e alla gelosia ossessiva, per poi addentrarsi in territori più sfumati come l’ossessione psicologica e le dinamiche paranormali. Grazie alla ricchezza di questi contenuti, l’opera funge da punto di partenza per una serie di dibattiti e incontri a sfondo sociale. Al centro della narrazione emerge un messaggio chiaro e di stringente attualità: la necessità fondamentale di mettersi in ascolto di chi affronta momenti di profonda difficoltà. A questo si intreccia il vissuto di chi è costretto a confrontarsi con visioni indesiderate, lasciando lo spettatore nel dubbio su cosa sia reale e cosa non lo sia.

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