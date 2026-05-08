NOVITA’ EDITORIALI / “Perché piove sempre su di me?”, ROMANZO DI PENNY MORGAN: PUO’ UNA STORIA D’AMORE NASCERE DAVVERO, SE PER FARLO SI DEVE DIVENTARE QUALCUN ALTRO?

di Raffaele Polo ________________

Penny Morgan è lo pseudonimo di un’autrice italiana. Le piacciono il britpop, le piante, l’astrologia e anche un sacco di cose che non capisce, tipo la poesia. Vive con il marito, la figlia e due gatti in una piccola casa con giardino che è pura magia.

É suo il recente romanzo dall’intrigante titolo ‘Perchè piove sempre su di me?’ (Giunti, pagine 368 euro 17) che ha come protagonista Ginevra – detta Ginny – che si è lasciata alle spalle le origini italiane e la campagna inglese per trasferirsi a Londra, convinta che lì avrebbe potuto trovare sé stessa. Finora, però, ha trovato solo un lavoro che odia, appuntamenti imbarazzanti e un monolocale stracolmo di piante che tratta come figlie.

Una sera di pioggia in cui tutto pare destinato ad andare storto, s’imbatte in Michael. La prima impressione è terrificante: lui è un tipo strano, schivo e ha lo sguardo di chi ha visto troppe cose, smettendo di aspettarsi quelle buone. La serata che trascorrono insieme, però, ha una magia che Ginny non sa spiegarsi. Sarebbe tutto perfetto se il giorno dopo non si presentasse alla sua porta un uomo elegantissimo con in mano una liberatoria da farle firmare. Già, perché anche se Ginny ovviamente non l’ha riconosciuto, “Michael” è in realtà Connor Mills, l’attore più celebre del Regno Unito. E, probabilmente, il più solo.

Ginny non fa in tempo a chiedersi come si frequenta una star che lui mette fine a tutto, prima ancora che possa iniziare. Ma il destino, si sa, ha un pessimo tempismo, e le loro strade sono destinate a incrociarsi di nuovo.

Tra paparazzi, scandali e un passato che lui non sa scrollarsi di dosso, Ginny e Connor scoprono che stare insieme significa esporsi. E lei non sa se ne è capace, segnata com’è da ferite ancora aperte. Mentre Connor cerca disperatamente una normalità che non gli appartiene, Ginny continua a sentirsi fuori posto.

Può una storia d’amore nascere davvero, se per farlo si deve diventare qualcun altro? Con una voce brillante e affilata Penny Morgan racconta la storia d’amore imperfetta di una generazione che ride per non crollare, si innamora senza garanzie e, anche quando fuori diluvia, trova un motivo per uscire di casa.

Penny Morgan è la fondatrice del blog Sosdonne.com, dove affronta dinamiche familiari e maternità con uno stile diretto e senza filtri, spesso diventando virale.

Il suo lavoro si concentra sulla decostruzione degli stereotipi sociali legati al ruolo della donna e alla genitorialità. Tra le sue pubblicazioni figura il libro “Questioni di famiglia”, che esplora relazioni complesse e la ricerca dell’identità femminile.

Category: Cultura, Libri