LECCE, GIOVANE ARRESTATO MENTRE RUBA IN UNA VILLETTA FINISCE IN CARCERE

Report della Questura di ecce _____________

Lecce: Sorpreso a scassinare gli appartamenti di una villa in via San Cesario. La Polizia di Stato arresta un trentacinquenne in flagranza di reato.

​Nella tarda serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un 35enne senza fissa dimora, responsabile di tentato furto aggravato e danneggiamento presso una villa indipendente in via San Cesario, a Lecce.

La Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione urgente da parte del proprietario dell’abitazione ubicata fuori Lecce in campagna. L’uomo riferiva di udire rumori sospetti provenire dal livello inferiore della struttura, dove sono ubicati tre appartamenti destinati alla locazione, accessibili da un unico ingresso pedonale sulla strada principale.

​Le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, giunte sul posto in pochi minuti, sono state accolte dal proprietario e da uno degli affittuari. Sin dall’ingresso, gli operatori hanno udito chiaramente rumori metallici provenire dal giardino retrostante.

​Scendendo le scale esterne, i poliziotti hanno riscontrato che le porte dei primi due appartamenti erano state già forzate, presentando vistose scalfitture all’altezza delle serrature e le maniglie divelte. Seguendo i rumori, gli agenti hanno raggiunto il terrazzino del terzo appartamento, dove hanno sorpreso l’uomo mentre era ancora intento a forzare l’infisso d’ingresso.

​L’individuo, vistosi accerchiato e senza vie di fuga, ha gettato per terra un grosso cacciavite utilizzato per l’effrazione e si è arreso senza opporre resistenza.

​I successivi controlli all’interno dei primi due appartamenti hanno confermato il passaggio dell’uomo infatti i locali si presentavano a soqquadro, con mobili spostati e cassetti rovistati.

​Condotto negli uffici in Questura per l’identificazione, l’uomo è risultato con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

​Al termine delle attività di rito, il trentacinquenne è stato dichiarato in arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale Ordinario di Lecce, il soggetto è stato condotto presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola”.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 8 maggio 2026

Category: Cronaca