CINQUE OPERAZIONI DEI CARABINIERI A CARMIANO, TRICASE, LECCE, VEGLIE E GALATONE, CINQUE ARRESTI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ______________

FURTI, EVASIONI E VIOLAZIONI DELLE MISURE: 5 ARRESTI DEI CARABINIERI

DALLE INDAGINI SUI REATI PREDATORI AL MONITORAGGIO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI MISURE RESTRITTIVE: INTENSA ATTIVITÀ DELL’ARMA TRA LECCE E PROVINCIA



Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, impegnati quotidianamente nel controllo del territorio e nell’esecuzione di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria. Nelle ultime ore, i militari dell’Arma hanno eseguito cinque distinti interventi che hanno portato all’arresto di altrettante persone, a conferma della costante attenzione rivolta alla tutela della sicurezza pubblica e al contrasto di ogni forma di illegalità.



A Carmiano, nella serata di ieri, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato un 55enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà espiare una pena residua di 4 anni e 18 giorni di reclusione per reati commessi nel 2018 a Diso, tra cui sequestro di persona, sottrazione e circonvenzione di persone incapaci. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.



Nella stessa serata, a Tricase, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte di Appello di Lecce nei confronti di un 28enne, anch’egli già conosciuto alle Forze dell’Ordine. Il provvedimento è scaturito dalle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, documentate dai militari anche attraverso attività di osservazione e analisi dei sistemi di videosorveglianza. L’uomo era stato già arrestato nel marzo 2025 a conclusione di una complessa attività investigativa condotta dal N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Tricase, che aveva consentito di individuare i presunti responsabili di una serie di furti commessi ai danni di esercizi commerciali, abitazioni private e luoghi di culto del territorio. Le ulteriori violazioni accertate dai Carabinieri, culminate nell’ennesimo allontanamento arbitrario dal domicilio lo scorso 25 aprile, hanno determinato l’emissione del nuovo provvedimento restrittivo. L’arrestato è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.



Sempre nel pomeriggio di ieri, a Lecce, i Carabinieri della NORM della compagnia capoluogo hanno rintracciato e arrestato un 21enne del posto, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce per violazione della normativa sugli stupefacenti. Il giovane si era reso irreperibile nel tentativo di sottrarsi all’esecuzione del provvedimento di pochi giorni fa. È stato individuato dai militari dell’arma a Torre Chianca, presso l’abitazione della nonna. Dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.



Nel medesimo contesto operativo, a Veglie, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 51enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà espiare una pena residua di sei mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare commessa nel 2018. Ultimate le formalità di rito, è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione.



Infine, a Galatone, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne del posto per evasione. L’uomo era già stato sottoposto agli arresti domiciliari per reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, commessi durante i festeggiamenti religiosi del “SS. Crocifisso”. In quella circostanza, dopo aver tentato di oltrepassare con il proprio ciclomotore un varco pedonale presidiato da personale della Protezione Civile e della Polizia Locale, si era scagliato contro un Vice Ispettore della Polizia Locale utilizzando una bomboletta spray di vernice rossa, colpendolo al volto e danneggiando successivamente quattro veicoli di servizio. Le immediate ricerche avviate dai Carabinieri avevano consentito di rintracciarlo nei pressi della propria abitazione, dove aveva tentato di opporsi all’intervento dei militari anche incitando il proprio cane contro gli operanti, prima di essere bloccato in sicurezza.

Le attività svolte testimoniano ancora una volta la costante presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e il quotidiano impegno profuso nel garantire sicurezza, legalità e rispetto delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria, attraverso un’azione coordinata di controllo, prevenzione e approfondita attività investigativa.



È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 8 maggio 2026 _________________

LA RICERCA nel nostro articolo del 6 maggio scorso

Category: Cronaca