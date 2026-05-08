LUCIANO SPALLETTI PER ANDARE IN CHAMPIONS LEAGUE, EUSEBIO DI FRANCESCO PER RESTARE IN SERIE A

(Rdl) _____________ Trentaseiesima giornata, quindicesima di ritorno, solo tre, compresa questa, partite al termine del campionato. Traguardo in vista, siamo allo sprint finale. Il Lecce adesso ha quattro punti di vantaggio sulla Cremonese, che nel posticipo di lunedì scorso è stata battuta in casa dalla Lazio 1 – 2 e si ritrova quindi messa male nella lotta per evitare il terz’ultimo posto e quindi la retrocessione. Ma non è detto… Può ancora succedere di tutto.

I Salentini ospitano la Juventus, i Lombardi il già retrocesso, insieme al Verona, Pisa.

Partita dunque sulla carta proibitiva per i Giallorossi, vista l’enorme disparità di qualità nei confronti dei titolati avversari. C’è inoltre da aggiungere che quest’annata, a differenza di quanto era accaduto negli anni scorsi, il Lecce quando ha giocato con le così dette ‘grandi’ è sempre uscito sconfitto, a volte con onore, a volte nettamente, ma insomma, con le ‘grandi’ quest’anno non ha mai fatto punti. In più, infine, bisogna sottolineare che la Juventus è impegnata nella corsa per i piazzamenti Champions League: partecipare al torneo oltre tutto assicura grandi introiti economici, e insomma quindi ha pure le motivazioni, che nel calcio sono fondamentali, da mettere in campo domani sera.

“Abbiamo una sola alternativa, meglio: non rischiamo di arrivarci avendo dubbi sui nostri comportamenti” – ha detto questo pomeriggio, nella consueta conferenza stampa della vigilia, prima della partenza per il Salento, l’allenatore juventino Luciano Spalletti- “Dobbiamo essere definitivi nelle scelte e nelle intenzioni, saper considerare questo momento e dare il massimo in questi novanta minuti. C’è questa porta, poi altre due e le dobbiamo aprire”.

“La nostra è stata una settimana positiva, come sempre quando si arriva da una vittoria. Il fatto di aver segnato su azione può darci quel qualcosa in più” – ha detto invece Eusebio Di Francesco, nella sua, di conferenza stampa della vigilia, sempre questo pomeriggio – “Poi la Juve è fortissima, hanno pareggiato con il Verona perché non ci sono partite scontate, ma ha numeri importanti. Dobbiamo prenderli con grande attenzione, dovremo fare molto di più rispetto alle gare precedenti: per ottenere qualcosa, servirà una grande prestazione, sennò sarà difficile portare via punti”.

Lecce – Juventus si gioca al Via del Mare sabato 9 maggio, arbitra il signor Andrea Colombo di Como, fischio di inizio alle 20.45.

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