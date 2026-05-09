ALBA DI SANGUE AL PORTO, GIOVANE IMMIGRATO AFRICANO UCCISO A TARANTO
(Rdl) _______________ Un litigio scoppiato questa mattina all’alba in un bar nella zona del porto di Taranto, il gestore che invita i giovani protagonisti ad andare via. Sembra tutto finito lì. Ma pochi minuti dopo, in piazza Fortana, riprendono a litigare. Non è ancora ben chiaro il motivo del contendere, ma tanto basta a far esplodere la violenza più feroce. Spunta un cacciavite, lungo e appuntito. Alcuni colpi dritti in pancia, con accanimento. Il sangue che scorre e la vita che fugge via.
E’ morto così Sacko Bakari, 35 anni, immigrato dal Mali, regolare sul territorio italiano.
Indagini della Polizia di Stato in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e rintracciare i suoi assassini.
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