ALBA DI SANGUE A TARANTO / SVILUPPI

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“Un giovane lavoratore ucciso mentre aspettava di andare in campagna a guadagnare pochi soldi. Non uno straniero, ma un uomo con un nome e cognome, Bakary Sako” – scrive oggi sotto la foto postata su Facebook nella propria pagina l’associazione Babele di Grottaglie, e così continua: “un lavoratore, incensurato, irreprensibile, che pagava tasse, affitto, e che manteneva la sua famiglia. Ucciso senza motivo. Ci auguriamo che i responsabili siano individuati al più presto. Ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici“.

Da quel che trapela sule indagini degli inquirenti, che giustamente mantengono il più stretto riserbo, la pista privilegiata seguita per arrivare agli assassini sarebbe quella di un gruppo di giovanissimi che hanno avuto da ridire con la vittima, mentre andava a lavorare. _______________

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Costume e società, Cronaca