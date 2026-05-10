LA LOTTA PER NON RETROCEDERE RIDIVENTA INCERTA, SI DECIDERA’ TUTTO NELLE ULTIME DUE PARTITE

(Rdl) ______________ La Cremonese la riapre. A due giornate dal termine del campionato, la lotta per evitare il terz’ultimo posto e non retrocedere in serie B ridiventa incerta.

Questo pomeriggio, domenica 10 maggio, i Lombardi hanno battuto il Pisa 3 – 0, con i gol dei ritrovati Vardy, Bonazzoli e Okereke, e si sono riportati ad un solo punto dal Lecce.

Attualmente la situazione classifica vede Lecce a 32 punti e Cremonese a 31.

Saranno decisive le ultime due partite, che si giocheranno in contemporanea domenica 17 e domenica 24 maggio: rispettivamente Sassuolo – Lecce e Udinese – Cremonese; e Lecce – Genoa e Cremonese – Como. _______________

LA RICERCA nel nostro articolo di questa mattina

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