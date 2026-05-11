DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 11 MAGGIO 2026

Buongiorno!

Oggi è lunedì 11 maggio 2026.

San Fabio. Buon onomastico a chi porta questo nome.

A Portimao, in Portogallo, la nostra amica Maria Celeste Gerald festeggia il suo compleanno: tanti cari auguri!

Come oggi, nel 1860 Garibaldi sbarca con i Mille a Marsala. Inizia in quel momento il declino del meridione, il Nord svuoterà le casse del ricco Regno di Napoli, farà smontare e trasferire le industrie meridionali a Torino, saranno introdotte una serie di tasse sui prodotti della terra, i giovando dovranno prestare il loro servizio militare per sei anni. Alla ribellione che ne seguì il Regno di Piemonte rispose con stragi orrende, che ancora oggi la storiografia dominante si ostina a ignorare.

1912 – Viene pubblicato il Manifesto tecnico della letteratura futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del Futurismo, il cui primo Manifesto era stato pubblicato tre anni prima.

1985 – Disastro di Bradford. Al Valley Parade Stadium, durante l’incontro di calcio Bradford City-Lincoln City, un incendio, divampato in pochi minuti nella tribuna in legno, causò 56 morti e oltre 250 feriti. La tragedia portò a radicali riforme di sicurezza negli stadi britannici.

Proverbio salentino: CI TE OLE CCHIU BENE TE MAMMA CU LE PAROLE TE NGANNA

La traduzione è: chi ti vuole (dice di volerti) più bene della mamma con le parole ti inganna.

Questo proverbio ci ricorda come non ci sia persona al mondo che ci possa amare maggiormente di colei che ci ha messo al mondo.

Category: Costume e società