Mingo De Pasquale torna al grande schermo con un triller psicologico di Gino Brotto “Diary” l’intervista di leccecronaca.it

di Maria Antonietta Vacca______Dopo anni di televisione, teatro e comicità, Mingo De Pasquale torna sul grande schermo con “Diary”, il nuovo film del regista Gino Brotto, un thriller psicologico dalle atmosfere cupe e inquietanti che affronta temi profondi e attuali come la gelosia ossessiva, la violenza psicologica e le fragilità emotive all’interno della coppia.

leccecronaca.it lo ha raggiunto e intervistato a lavorazione terminata e in attesa del debutto nelle sale.

D)- Il pubblico la conosce anche per la sua ironia e la comicità televisiva: in “Diary” vedremo un Mingo diverso?

R)- In televisione ho sempre avuto un taglio molto ironico: ho fatto sitcom e progetti leggeri, ma in realtà i miei inizi arrivano dal teatro. Ed è proprio lì che ho imparato a giocare con il cambiamento dei personaggi, delle voci e delle sfumature interpretative. Il vero cambiamento, però, è arrivato già prima di questo film, con la serie Il mondo di Pin, dove interpretavo un uomo autistico. È stato un ruolo molto intenso, costruito soprattutto sulla mimica e sull’osservazione, e mi ha insegnato tantissimo. Poi è arrivato questo film, con un personaggio ancora più complesso. Sul set il regista, il bravissimo Gino Brotto, ci ha persino messo a disposizione una psicologa per aiutarci a comprendere meglio certe sfumature emotive e interpretative. Lui mi ha spiegato perfettamente come immaginava il personaggio, ma allo stesso tempo mi ha lasciato grande libertà di giocare e divertirmi sul set con questa figura un po’ folle… anche se poi la vera domanda è: sarà davvero folle?

D)- Quanto è stato impegnativo entrare in questo personaggio?C’è una scena del film che, una volta finita la ripresa, le è rimasta addosso anche fuori dal set?

R)- C’è una scena che mi ha colpito più di tutte, ed è sicuramente il finale. Ovviamente non posso spoilerare nulla, ma posso dire che è assolutamente imprevedibile. Girarlo è stato uno dei momenti più forti ed emozionanti del film, e credo sarà anche una delle cose che sorprenderà di più il pubblico. Quando vedrete il film capirete perfettamente cosa intendo!

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