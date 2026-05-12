ALBA DI SANGUE A TARANTO / EUGENIA PONTASSUGLIA, PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA: “Dobbiamo cambiare la cultura, dobbiamo cominciare a pensare che ogni persona ha diritto di vivere e di essere rispettata, perché la terra è di tutti”

(Rdl) ______________ Insieme al questore Davide Michele Sinigaglia, il pm Francesca Paola Ranieri e il capo della Squadra Mobile Antonio Serpico, che rispettivamente, hanno coordinato e condotto le indagini, e il procuratore del Tribunale per i Minorenni Daniela Putignano, c’è stata questa mattina una conferenza stampa del procuratore capo della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia (al centro nella foto).

Ecco una sintesi delle sue dichiarazioni:

“Il contesto da cui è scaturito l’omicidio di Sako Bakari desta particolare allarme. Da un lato abbiamo la vita di un ragazzo di 35 anni regolare sul territorio italiano che alle 5 di mattina in bicicletta si stava recando a svolgere un’attività che consentiva di mantenere la sua famiglia e dall’altro lato abbiamo ragazzi di 15-16 anni e un maggiorenne che a quell’ora scorrazzavano per la città alla ricerca della persona da colpire. E la persona da colpire è la persona vulnerabile, è la persona indifesa, è la persona che nel caso specifico viene individuata nella persona di colore. Allora ci dobbiamo un attimo domandare che cosa significa tutto questo.

Non ci sono decreti sicurezza che tengano, non servono solo pene più severe o nuovi reati, dobbiamo cambiare la cultura, dobbiamo cominciare a pensare che ogni persona ha diritto di vivere ed essere rispettata perché la Terra è di tutti.



Risulta negli atti che nelle prime fasi dell’aggressione la vittima si è rifugiata in un bar e all’interno di questo bar è continuata l’aggressione.

Ebbene, il proprietario del bar che cosa ha fatto?

Gli ha intimato di uscire, non ha ritenuto di chiamare le forze di polizia. Forse se anche la mentalità degli Italiani cambiasse, potremmo evitare che si verifichino queste degenerazioni”.

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