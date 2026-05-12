ALBA DI SANGUE A TARANTO / SVOLTA NELLE INDAGINI, PRESI I PRESUNTI RESPONSABILI: SONO MINORENNI

(Rdl) ______________ Svolta nelle indagini sull’omicidio di Sako Bakari di sabato scorso. Ieri sera agenti della Squadra Mobile della Questura hanno fermato cinque giovani, dei quali uno solo è maggiorenne, di 20 anni, mentre gli altri quattro ne hanno fra i 15 e i 16. Dei due di 15 anni, uno si sarebbe assunto la responsabilità di essere l’autore materiale. In ogni caso, le responsabilità sono di tutti quanti, dal momento che, come contestato ai fermati dagli inquirenti, avrebbero agito in gruppo, il così detto “branco”.

Dopo una notte passata in giro, hanno privato ad attaccare un primo giovane immigrato, che passava da lì e che però è riuscito a dileguarsi. Poi in piazza Fontana è arrivato Sako Bakari, che andava a lavorare in bicicletta. Lo hanno circondato e hanno iniziato a colpirlo. Lui ha cercato scampo con la fuga, ha cercato di rifugiarsi in un bar. E’ spuntato un coltello, con il quale la vittima è stato ferito mortalmente da due fendenti in petto e da uno al torace. Loro lo hanno trascinato fuori in una scia di sangue e lo hanno lasciato a terra agonizzante, prima di far perdere le loro tracce fra i vicoli del centro storico.

La notizia dei minorenni arrestati ieri sera ha fatto il giro di tutta Italia, ripresa dai principali telegiornali.

Ora la città è sgomenta, o almeno lo sono numerose associazioni che hanno indetto per dopodomani una grande manifestazione popolare per riaffermare i valori di comunità, solidarietà e civile convivenza, aperta alla partecipazione e all’ascolto di tutti i cittadini.

Per adesso, le parole del dramma indicibile le ha trovate il parroco di San Cataldo don Emanuele Ferro e le ha postate su Facebook:

‘A noi la vergogna sul volto’ direbbe la Scrittura. È quello che provo in questo momento come parroco di Taranto vecchia. Un senso di profonda sconfitta, di impotenza…

Muore due volte questa giovane vittima. La prima per la futilità armata dal razzismo, la seconda per mano di chi giustifica e non invoca la vera giustizia. _____________



LA RICERCA nel nostro articolo del 10 maggio scorso





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