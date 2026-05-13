TORRICELLA, GIOVANE ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI ALLA MADRE
(Rdl) _____________ Un giovane di 30 anni di Torricella è stato arrestato dai Carabinieri del paese e, come disposto dalla Procura della Repubblica, si trova ora nel carcere di Taranto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, nei confronti della madre che viveva con lui.
La vittima era esasperata da minacce e violenze cui era sottoposta dal figlio, che le chiedeva continuamente soldi.
Dietro anche questo fatto di cronaca, il dramma della tossicodipendenza, che rovina tanti giovani e le loro famiglie
Gli episodi contestati in particolare sono due, dopo l’ultimo dell’altro giorno sono intervenuti i Carabinieri, che tenevano sotto osservazione la delicata situazione familiare.
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