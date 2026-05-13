banner ad
banner ad

TORRICELLA, GIOVANE ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI ALLA MADRE

| 13 Maggio 2026 | 0 Comments

(Rdl) _____________ Un giovane di 30 anni di Torricella è stato arrestato dai Carabinieri del paese e, come disposto dalla Procura della Repubblica, si trova ora nel carcere di Taranto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, nei confronti della madre che viveva con lui.

La vittima era esasperata da minacce e violenze cui era sottoposta dal figlio, che le chiedeva continuamente soldi.

Dietro anche questo fatto di cronaca, il dramma della tossicodipendenza, che rovina tanti giovani e le loro famiglie

Gli episodi contestati in particolare sono due, dopo l’ultimo dell’altro giorno sono intervenuti i Carabinieri, che tenevano sotto osservazione la delicata situazione familiare.

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
»
banner ad
banner ad